Borsada en çok değer kazanan hisseler

02.09.2019 18:34

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,85 0,71 19,72 Özderici GMYO 0,92 0,80 15,00 Adese Alışveriş Ticaret 1,67 1,47 13,61 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,34 8,82 Halkbank 5,95 5,68 4,75 Şekerbank 0,96 0,92 4,35 Tekfen Holding 21,62 20,72 4,34 Aksa Enerji 2,74 2,63 4,18 İhlas Holding 0,51 0,49 4,08 Sasa Polyester 6,04 5,81 3,96 Garanti Bankası 9,23 8,90 3,71 Yapı ve Kredi Bank. 2,37 2,29 3,49 Albaraka Türk 1,19 1,15 3,48 Ülker Bisküvi 18,52 17,92 3,35 Akbank 7,17 6,94 3,31 ASELSAN 18,83 18,24 3,23 Hektaş 15,71 15,23 3,15 Çelebi 97,45 94,50 3,12 Türk Telekom 5,46 5,30 3,02 Yataş 5,63 5,47 2,93

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)