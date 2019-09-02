Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,85 0,71 19,72
Özderici GMYO 0,92 0,80 15,00 ...
02.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,85
|0,71
|19,72
|Özderici GMYO
|0,92
|0,80
|15,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,67
|1,47
|13,61
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,34
|8,82
|Halkbank
|5,95
|5,68
|4,75
|Şekerbank
|0,96
|0,92
|4,35
|Tekfen Holding
|21,62
|20,72
|4,34
|Aksa Enerji
|2,74
|2,63
|4,18
|İhlas Holding
|0,51
|0,49
|4,08
|Sasa Polyester
|6,04
|5,81
|3,96
|Garanti Bankası
|9,23
|8,90
|3,71
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,37
|2,29
|3,49
|Albaraka Türk
|1,19
|1,15
|3,48
|Ülker Bisküvi
|18,52
|17,92
|3,35
|Akbank
|7,17
|6,94
|3,31
|ASELSAN
|18,83
|18,24
|3,23
|Hektaş
|15,71
|15,23
|3,15
|Çelebi
|97,45
|94,50
|3,12
|Türk Telekom
|5,46
|5,30
|3,02
|Yataş
|5,63
|5,47
|2,93
Kaynak: AA