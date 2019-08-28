Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 1,36 1,17 16,24
Kerevitaş Gıda...
28.08.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,36
|1,17
|16,24
|Kerevitaş Gıda
|2,35
|2,06
|14,08
|Fenerbahçe Futbol
|9,22
|8,50
|8,47
|Gözde Girişim
|2,84
|2,70
|5,19
|Net Holding
|1,67
|1,60
|4,37
|Ülker Bisküvi
|17,57
|16,91
|3,90
|İpek Doğal Enerji
|6,28
|6,05
|3,80
|Polisan Holding
|2,29
|2,21
|3,62
|Koza Altın
|70,40
|68,00
|3,53
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,52
|1,48
|2,70
|Sabancı Holding
|8,84
|8,64
|2,31
|Koza Madencilik
|8,47
|8,28
|2,29
|Otokar
|127,00
|124,20
|2,25
|Arçelik
|16,76
|16,43
|2,01
|Turkcell
|12,34
|12,10
|1,98
|Parsan
|14,15
|13,89
|1,87
|Netaş Telekom.
|6,62
|6,50
|1,85
|Alarko Holding
|4,03
|3,96
|1,77
|Tukaş
|4,21
|4,14
|1,69
|Gübre Fabrik.
|4,21
|4,14
|1,69
Kaynak: AA