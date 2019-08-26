Borsada en çok değer kazanan hisseler

26.08.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 6,15 5,84 5,31 Fenerbahçe Futbol 7,94 7,63 4,06 Yataş 5,50 5,29 3,97 Türk Hava Yolları 11,57 11,19 3,40 Netaş Telekom. 6,54 6,34 3,15 Eczacıbaşı İlaç 2,53 2,46 2,85 Gözde Girişim 2,57 2,50 2,80 Enka İnşaat 5,70 5,55 2,70 Koza Altın 66,50 64,75 2,70 Net Holding 1,57 1,53 2,61 Göltaş Çimento 10,18 9,93 2,52 Metro Holding 1,24 1,21 2,48 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,82 2,44 Aksa Enerji 2,59 2,53 2,37 Çemtaş 5,25 5,14 2,14 Koza Madencilik 8,30 8,13 2,09 Tümosan Motor ve Traktör 3,91 3,83 2,09 Tüpraş 134,70 132,00 2,05 Afyon Çimento 4,13 4,05 1,98 Vestel 10,83 10,63 1,88

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)