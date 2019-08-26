Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 6,15 5,84 5,31
Fenerbahçe Futbol 7,94...
26.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|6,15
|5,84
|5,31
|Fenerbahçe Futbol
|7,94
|7,63
|4,06
|Yataş
|5,50
|5,29
|3,97
|Türk Hava Yolları
|11,57
|11,19
|3,40
|Netaş Telekom.
|6,54
|6,34
|3,15
|Eczacıbaşı İlaç
|2,53
|2,46
|2,85
|Gözde Girişim
|2,57
|2,50
|2,80
|Enka İnşaat
|5,70
|5,55
|2,70
|Koza Altın
|66,50
|64,75
|2,70
|Net Holding
|1,57
|1,53
|2,61
|Göltaş Çimento
|10,18
|9,93
|2,52
|Metro Holding
|1,24
|1,21
|2,48
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,82
|2,44
|Aksa Enerji
|2,59
|2,53
|2,37
|Çemtaş
|5,25
|5,14
|2,14
|Koza Madencilik
|8,30
|8,13
|2,09
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,91
|3,83
|2,09
|Tüpraş
|134,70
|132,00
|2,05
|Afyon Çimento
|4,13
|4,05
|1,98
|Vestel
|10,83
|10,63
|1,88
Kaynak: AA