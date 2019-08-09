Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 54,80 47,72 14,84
Aksa Enerji 2,52 2,34 7,69 ...
09.08.2019 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Pegasus
|54,80
|47,72
|14,84
|Aksa Enerji
|2,52
|2,34
|7,69
|Koza Madencilik
|8,37
|7,82
|7,03
|Koza Altın
|62,80
|59,15
|6,17
|İpek Doğal Enerji
|5,91
|5,58
|5,91
|Anadolu Efes
|24,08
|22,86
|5,34
|Alarko Holding
|3,57
|3,44
|3,78
|Odaş Elektrik
|1,57
|1,52
|3,29
|Yataş
|5,67
|5,49
|3,28
|Vestel
|10,09
|9,78
|3,17
|Gübre Fabrik.
|3,88
|3,77
|2,92
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|2,80
|2,50
|Tukaş
|4,54
|4,43
|2,48
|Doğan Holding
|1,29
|1,26
|2,38
|Tekfen Holding
|22,00
|21,52
|2,23
|Gentaş
|1,38
|1,35
|2,22
|Anadolu Grubu Holding
|12,99
|12,72
|2,12
|Gözde Girişim
|2,63
|2,58
|1,94
|Parsan
|13,94
|13,68
|1,90
|Bera Holding
|1,79
|1,76
|1,70
Kaynak: AA