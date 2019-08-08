Borsada en çok değer kazanan hisseler

08.08.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Coca Cola İçecek 36,34 32,30 12,51 A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,79 1,63 9,82 İhlas Holding 0,53 0,49 8,16 Anadolu Efes 22,86 21,20 7,83 Anadolu Grubu Holding 12,72 11,93 6,62 Migros Ticaret 18,20 17,11 6,37 Odaş Elektrik 1,52 1,43 6,29 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,34 0,32 6,25 MLP Sağlık 12,36 11,75 5,19 Alarko Holding 3,44 3,28 4,88 İpek Doğal Enerji 5,58 5,33 4,69 Yataş 5,49 5,25 4,57 Aksa 9,19 8,83 4,08 Türk Telekom 5,63 5,41 4,07 Arçelik 17,19 16,52 4,06 Aksa Enerji 2,34 2,25 4,00 Koza Madencilik 7,82 7,52 3,99 Parsan 13,68 13,16 3,95 İttifak Holding 6,02 5,80 3,79 Metro Holding 1,13 1,09 3,67

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)