Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 36,34 32,30 12,51
A.V.O.
08.08.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|36,34
|32,30
|12,51
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,79
|1,63
|9,82
|İhlas Holding
|0,53
|0,49
|8,16
|Anadolu Efes
|22,86
|21,20
|7,83
|Anadolu Grubu Holding
|12,72
|11,93
|6,62
|Migros Ticaret
|18,20
|17,11
|6,37
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,43
|6,29
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,34
|0,32
|6,25
|MLP Sağlık
|12,36
|11,75
|5,19
|Alarko Holding
|3,44
|3,28
|4,88
|İpek Doğal Enerji
|5,58
|5,33
|4,69
|Yataş
|5,49
|5,25
|4,57
|Aksa
|9,19
|8,83
|4,08
|Türk Telekom
|5,63
|5,41
|4,07
|Arçelik
|17,19
|16,52
|4,06
|Aksa Enerji
|2,34
|2,25
|4,00
|Koza Madencilik
|7,82
|7,52
|3,99
|Parsan
|13,68
|13,16
|3,95
|İttifak Holding
|6,02
|5,80
|3,79
|Metro Holding
|1,13
|1,09
|3,67
Kaynak: AA