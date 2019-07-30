Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,49 0,45 8,89
Polisan Holding 2,39 2,24 6,70...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,49
|0,45
|8,89
|Polisan Holding
|2,39
|2,24
|6,70
|Doğan Holding
|1,28
|1,21
|5,79
|MLP Sağlık
|11,83
|11,29
|4,78
|Hürriyet Gzt.
|0,80
|0,77
|3,90
|İndeks Bilgisayar
|8,01
|7,72
|3,76
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|0,97
|3,09
|Metro Holding
|1,13
|1,10
|2,73
|Pegasus
|47,44
|46,22
|2,64
|Enka İnşaat
|5,92
|5,78
|2,42
|GSD Holding
|0,86
|0,84
|2,38
|Anadolu Grubu Holding
|12,40
|12,12
|2,31
|Gentaş
|1,45
|1,42
|2,11
|Anadolu Efes
|21,90
|21,46
|2,05
|Gübre Fabrik.
|3,32
|3,26
|1,84
|Şok Marketler
|10,24
|10,06
|1,79
|Tüpraş
|138,90
|136,60
|1,68
|Hektaş
|13,37
|13,16
|1,60
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,38
|12,19
|1,56
|Parsan
|15,68
|15,44
|1,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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