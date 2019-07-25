Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,71 1,61 6,21
Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,71
|1,61
|6,21
|Gübre Fabrik.
|3,17
|3,01
|5,32
|Şok Marketler
|10,31
|9,98
|3,31
|Parsan
|14,80
|14,40
|2,78
|Koza Madencilik
|6,92
|6,78
|2,06
|Anadolu Efes
|21,60
|21,20
|1,89
|Vakıflar Bankası
|4,98
|4,89
|1,84
|Hektaş
|13,35
|13,12
|1,75
|Migros Ticaret
|15,59
|15,39
|1,30
|Otokar
|126,50
|124,90
|1,28
|Enerjisa Enerji
|6,32
|6,25
|1,12
|Mavi Giyim
|42,12
|41,66
|1,10
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|2,84
|1,06
|Şekerbank
|0,98
|0,97
|1,03
|Polisan Holding
|2,16
|2,14
|0,93
|Metro Holding
|1,10
|1,09
|0,92
|Zorlu Enerji
|1,20
|1,19
|0,84
|Türk Telekom
|5,53
|5,49
|0,73
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,40
|0,71
|Tukaş
|4,31
|4,28
|0,70
Kaynak: AA