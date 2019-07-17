Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik. 2,75 2,55 7,84
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|2,75
|2,55
|7,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,36
|0,34
|5,88
|Afyon Çimento
|4,15
|3,93
|5,60
|Aselsan
|17,98
|17,04
|5,52
|Garanti Bankası
|9,53
|9,10
|4,73
|Koza Madencilik
|6,48
|6,19
|4,68
|Metro Holding
|0,98
|0,94
|4,26
|Tekfen Holding
|25,84
|24,82
|4,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,62
|2,52
|3,97
|Park Elek.Madencilik
|2,73
|2,63
|3,80
|Kardemir (D)
|2,23
|2,15
|3,72
|Yataş
|5,10
|4,92
|3,66
|Netaş Telekom.
|7,14
|6,89
|3,63
|Petkim
|4,03
|3,89
|3,60
|MLP Sağlık
|10,73
|10,36
|3,57
|İpek Doğal Enerji
|4,85
|4,69
|3,41
|Akbank
|7,39
|7,15
|3,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,07
|3,94
|3,30
|Tukaş
|4,15
|4,03
|2,98
|Ford Otosan
|62,30
|60,50
|2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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