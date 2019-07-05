Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Akbank 7,54 7,15 5,45
İş Bankası (C) 6,60 6,30 4,76 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akbank
|7,54
|7,15
|5,45
|İş Bankası (C)
|6,60
|6,30
|4,76
|Coca Cola İçecek
|31,94
|30,64
|4,24
|T.S.K.B.
|0,82
|0,79
|3,80
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,57
|3,50
|Enka İnşaat
|5,81
|5,62
|3,38
|Halkbank
|6,07
|5,88
|3,23
|Gübre Fabrik.
|2,67
|2,60
|2,69
|Yataş
|4,72
|4,60
|2,61
|Garanti Bankası
|10,15
|9,92
|2,32
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,53
|1,50
|2,00
|Vakıflar Bankası
|4,88
|4,79
|1,88
|Albaraka Türk
|1,20
|1,18
|1,69
|Sabancı Holding
|9,11
|8,98
|1,45
|Vestel
|11,24
|11,08
|1,44
|Çemaş Döküm
|0,71
|0,70
|1,43
|Özderici GMYO
|0,72
|0,71
|1,41
|Fenerbahçe Futbol
|7,47
|7,38
|1,22
|Gözde Girişim
|2,69
|2,66
|1,13
|ICBC Turkey Bank
|3,60
|3,56
|1,12
Kaynak: AA
İmamoğlu'na "Canımı veririm size bilgileri vermem" diyen İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı görevden alındı
Son Dakika Haberleri