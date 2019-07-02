Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,40 2,00 20,00
ICBC Turkey Bank 5,08...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,40
|2,00
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|5,08
|4,63
|9,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,35
|5,71
|Enka İnşaat
|5,77
|5,50
|4,91
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,98
|0,94
|4,26
|Ülker Bisküvi
|20,40
|19,60
|4,08
|Fenerbahçe Futbol
|7,91
|7,60
|4,08
|Arçelik
|19,46
|18,83
|3,35
|Bim Mağazalar
|85,60
|82,95
|3,19
|Gentaş
|1,68
|1,63
|3,07
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,00
|3,00
|Gözde Girişim
|2,81
|2,73
|2,93
|Eczacıbaşı İlaç
|2,46
|2,39
|2,93
|Özderici GMYO
|0,72
|0,70
|2,86
|Çemaş Döküm
|0,72
|0,70
|2,86
|Afyon Çimento
|4,00
|3,89
|2,83
|Netaş Telekom.
|7,36
|7,16
|2,79
|Galatasaray Sportif
|1,53
|1,49
|2,68
|Hektaş
|13,80
|13,45
|2,60
|Doğan Holding
|1,20
|1,17
|2,56
Kaynak: AA
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