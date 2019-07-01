Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,63 3,92 18,11
Vakıflar Bankası 4,59...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,63
|3,92
|18,11
|Vakıflar Bankası
|4,59
|4,19
|9,55
|Odaş Elektrik
|1,52
|1,41
|7,80
|Garanti Bankası
|9,79
|9,10
|7,58
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,59
|2,41
|7,47
|Albaraka Türk
|1,24
|1,16
|6,90
|Akbank
|7,26
|6,80
|6,76
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,13
|6,19
|Migros Ticaret
|14,28
|13,53
|5,54
|Hürriyet Gzt.
|0,77
|0,73
|5,48
|Türk Telekom
|5,25
|4,98
|5,42
|T.S.K.B.
|0,78
|0,74
|5,41
|Turkcell
|13,47
|12,80
|5,23
|Anadolu Grubu Holding
|11,06
|10,53
|5,03
|Sabancı Holding
|9,02
|8,59
|5,01
|Aselsan
|18,85
|18,00
|4,72
|Aksa Enerji
|2,44
|2,33
|4,72
|Gersan Elektrik
|2,00
|1,91
|4,71
|İş Fin.Kir.
|3,14
|3,00
|4,67
|Kardemir (D)
|2,35
|2,25
|4,44
Kaynak: AA
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