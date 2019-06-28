Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Pegasus 45,60 42,42 7,50 ICBC Turkey Bank 3,92 3,74 4,81 Bim Mağazalar 79,65 76,80 3,71 Galatasaray Sportif 1,47 1,42 3,52 İskenderun Demir Çelik 6,90 6,68 3,29 Enerjisa Enerji 5,51 5,34 3,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 0,35 2,86 Ford Otosan 62,50 61,10 2,29 Vakıflar Bankası 4,19 4,10 2,20 Türk Traktör 31,66 31,00 2,13 Mavi Giyim 40,20 39,44 1,93 Hektaş 13,17 12,93 1,86 İş Bankası (C) 6,05 5,94 1,85 Sasa Polyester 6,67 6,55 1,83 Türk Hava Yolları 12,89 12,66 1,82 Akbank 6,80 6,68 1,80 Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,31 1,73 Zorlu Enerji 1,18 1,16 1,72 Garanti Bankası 9,10 8,95 1,68 Halkbank 5,74 5,65 1,59

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)