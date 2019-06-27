Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 3,74 3,28 14,02
Vestel 12,67 11,70 8,29 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,74
|3,28
|14,02
|Vestel
|12,67
|11,70
|8,29
|Pegasus
|42,42
|39,96
|6,16
|Hektaş
|12,93
|12,46
|3,77
|TAV Havalimanları
|26,96
|26,00
|3,69
|Ege Endüstri
|492,10
|476,30
|3,32
|Şişe Cam
|5,25
|5,10
|2,94
|Petkim
|4,08
|3,98
|2,51
|Şok Marketler
|9,56
|9,33
|2,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,82
|2,44
|Anadolu Efes
|20,14
|19,69
|2,29
|Mavi Giyim
|39,44
|38,56
|2,28
|Kardemir (D)
|2,26
|2,21
|2,26
|Odaş Elektrik
|1,41
|1,38
|2,17
|Şekerbank
|0,97
|0,95
|2,11
|Trabzonspor Sportif
|1,03
|1,01
|1,98
|Ereğli Demir Çelik
|7,83
|7,68
|1,95
|Doğan Holding
|1,14
|1,12
|1,79
|Otokar
|114,00
|112,10
|1,69
|Park Elek.Madencilik
|2,48
|2,44
|1,64
Kaynak: AA
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