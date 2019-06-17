Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,08 10,16 9,06
Park Elek.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,08
|10,16
|9,06
|Park Elek.Madencilik
|2,32
|2,18
|6,42
|Metro Holding
|1,02
|0,97
|5,15
|Çemtaş
|5,41
|5,15
|5,05
|Parsan
|14,28
|13,70
|4,23
|Pegasus
|39,54
|38,02
|4,00
|Vakıflar Bankası
|3,72
|3,58
|3,91
|Garanti Bankası
|8,15
|7,86
|3,69
|Afyon Çimento
|3,70
|3,57
|3,64
|Polisan Holding
|2,87
|2,77
|3,61
|Netaş Telekom.
|6,61
|6,39
|3,44
|İpek Doğal Enerji
|5,24
|5,07
|3,35
|Türk Telekom
|4,75
|4,60
|3,26
|İş Bankası (C)
|5,25
|5,09
|3,14
|İttifak Holding
|6,33
|6,14
|3,09
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,11
|2,84
|Petkim
|5,11
|4,97
|2,82
|Akbank
|6,23
|6,06
|2,81
|Gersan Elektrik
|1,84
|1,79
|2,79
|Türk Hava Yolları
|13,02
|12,68
|2,68
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri