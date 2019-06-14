Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,72 6,31 6,50
Vestel 10,16 9,62 5,61 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|6,72
|6,31
|6,50
|Vestel
|10,16
|9,62
|5,61
|Pegasus
|38,02
|36,60
|3,88
|Parsan
|13,70
|13,20
|3,79
|Türk Traktör
|28,80
|27,82
|3,52
|TAV Havalimanları
|26,46
|25,62
|3,28
|Tekfen Holding
|26,34
|25,62
|2,81
|Polisan Holding
|2,77
|2,70
|2,59
|Ford Otosan
|57,00
|55,65
|2,43
|İş Bankası (C)
|5,09
|4,97
|2,41
|Turkcell
|12,40
|12,11
|2,39
|Doğan Holding
|1,08
|1,06
|1,89
|Bim Mağazalar
|78,95
|77,50
|1,87
|Sabancı Holding
|7,79
|7,66
|1,70
|Gübre Fabrik.
|2,45
|2,41
|1,66
|Netaş Telekom.
|6,39
|6,29
|1,59
|Odaş Elektrik
|1,37
|1,35
|1,48
|Tofaş Oto. Fab.
|17,35
|17,10
|1,46
|MLP Sağlık
|11,82
|11,65
|1,46
|Aksa
|9,08
|8,95
|1,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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