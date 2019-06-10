Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:



(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 6,76 6,23 8,51 İttifak Holding 6,53 6,16 6,01 Gentaş 1,61 1,52 5,92 Kerevitaş Gıda 1,69 1,60 5,62 İndeks Bilgisayar 6,67 6,37 4,71 Park Elek.Madencilik 2,09 2,00 4,50 Trabzonspor Sportif 0,93 0,89 4,49 Ege Endüstri 474,50 455,20 4,24 Hürriyet Gzt. 0,76 0,73 4,11 Kardemir (D) 2,34 2,25 4,00 Netaş Telekom. 6,71 6,46 3,87 Odaş Elektrik 1,38 1,33 3,76 Yataş 4,42 4,26 3,76 İskenderun Demir Çelik 6,66 6,42 3,74 Parsan 12,30 11,89 3,45 Göltaş Çimento 10,31 9,98 3,31 Petkim 5,05 4,89 3,27 Gersan Elektrik 1,90 1,84 3,26 Hektaş 12,39 12,02 3,08 Fenerbahçe Futbol 7,35 7,15 2,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)