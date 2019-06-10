Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 6,76 6,23 8,51
İttifak Holding 6,53 6,16 6,01...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|6,76
|6,23
|8,51
|İttifak Holding
|6,53
|6,16
|6,01
|Gentaş
|1,61
|1,52
|5,92
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|1,60
|5,62
|İndeks Bilgisayar
|6,67
|6,37
|4,71
|Park Elek.Madencilik
|2,09
|2,00
|4,50
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,89
|4,49
|Ege Endüstri
|474,50
|455,20
|4,24
|Hürriyet Gzt.
|0,76
|0,73
|4,11
|Kardemir (D)
|2,34
|2,25
|4,00
|Netaş Telekom.
|6,71
|6,46
|3,87
|Odaş Elektrik
|1,38
|1,33
|3,76
|Yataş
|4,42
|4,26
|3,76
|İskenderun Demir Çelik
|6,66
|6,42
|3,74
|Parsan
|12,30
|11,89
|3,45
|Göltaş Çimento
|10,31
|9,98
|3,31
|Petkim
|5,05
|4,89
|3,27
|Gersan Elektrik
|1,90
|1,84
|3,26
|Hektaş
|12,39
|12,02
|3,08
|Fenerbahçe Futbol
|7,35
|7,15
|2,80
Kaynak: AA