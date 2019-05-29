Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,44 1,33 8,27
Gentaş 1,55 1,46 6,16 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,33
|8,27
|Gentaş
|1,55
|1,46
|6,16
|Metro Holding
|1,00
|0,95
|5,26
|Arçelik
|16,86
|16,28
|3,56
|Trabzonspor Sportif
|0,88
|0,85
|3,53
|TAV Havalimanları
|24,44
|23,62
|3,47
|Vestel
|9,83
|9,52
|3,26
|Hürriyet Gzt.
|0,70
|0,68
|2,94
|ICBC Turkey Bank
|2,78
|2,71
|2,58
|Turkcell
|11,55
|11,27
|2,48
|Bim Mağazalar
|76,80
|75,00
|2,40
|MLP Sağlık
|12,17
|11,89
|2,35
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,33
|2,26
|Şok Marketler
|8,68
|8,49
|2,24
|Sabancı Holding
|7,29
|7,14
|2,10
|Türk Traktör
|26,90
|26,36
|2,05
|Otokar
|100,50
|98,90
|1,62
|Koç Holding
|15,44
|15,26
|1,18
|Sasa Polyester
|6,06
|5,99
|1,17
|İndeks Bilgisayar
|6,21
|6,14
|1,14
Kaynak: AA
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