Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 11,34 10,70 5,98
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|11,34
|10,70
|5,98
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,39
|0,37
|5,41
|Şekerbank
|0,91
|0,87
|4,60
|Metro Holding
|0,95
|0,92
|3,26
|Tekfen Holding
|23,60
|22,88
|3,15
|Ege Endüstri
|436,60
|424,70
|2,80
|Verusa Holding
|18,20
|17,76
|2,48
|Pegasus
|30,30
|29,60
|2,36
|Afyon Çimento
|3,53
|3,45
|2,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,36
|1,33
|2,26
|Netaş Telekom.
|5,80
|5,68
|2,11
|Emlak Konut GMYO
|1,10
|1,08
|1,85
|Fenerbahçe Futbol
|7,16
|7,03
|1,85
|Enka İnşaat
|5,19
|5,10
|1,76
|İskenderun Demir Çelik<
|5,99
|5,89
|1,70
|Ford Otosan
|51,80
|51,00
|1,57
|Ülker Bisküvi
|18,04
|17,77
|1,52
|T.S.K.B.
|0,68
|0,67
|1,49
|Aksa
|8,22
|8,10
|1,48
|Şok Marketler
|8,00
|7,89
|1,39
Kaynak: AA
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