Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,32
|15,62
|Sasa Polyester
|5,99
|5,19
|15,41
|Metro Holding
|0,92
|0,84
|9,52
|Coca Cola İçecek
|26,96
|25,24
|6,81
|Koza Altın
|46,80
|44,38
|5,45
|Vakıflar Bankası
|3,58
|3,41
|4,99
|Garanti Bankası
|7,50
|7,15
|4,90
|Halkbank
|5,40
|5,15
|4,85
|Parsan
|11,26
|10,84
|3,87
|Ford Otosan
|51,00
|49,14
|3,79
|İş Bankası (C)
|5,04
|4,86
|3,70
|Trakya Cam
|2,89
|2,79
|3,58
|Şekerbank
|0,87
|0,84
|3,57
|Gentaş
|1,45
|1,40
|3,57
|İskenderun Demir Çelik<
|5,89
|5,70
|3,33
|MLP Sağlık
|10,70
|10,36
|3,28
|Pegasus
|29,60
|28,68
|3,21
|Hürriyet Gzt.
|0,65
|0,63
|3,17
|Petkim
|4,56
|4,42
|3,17
|Arçelik
|16,24
|15,75
|3,11
Kaynak: AA
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