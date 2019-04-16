Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,86 0,82 4,88
İhlas Holding 0,43 0,41...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,82
|4,88
|İhlas Holding
|0,43
|0,41
|4,88
|Çelebi
|63,75
|61,20
|4,17
|Sabancı Holding
|7,95
|7,64
|4,06
|İş Bankası (C)
|5,84
|5,62
|3,91
|Tüpraş
|132,00
|127,10
|3,86
|Otokar
|109,00
|105,00
|3,81
|Alarko Holding
|2,58
|2,50
|3,20
|Pegasus
|30,32
|29,38
|3,20
|Park Elek.Madencilik
|2,40
|2,33
|3,00
|Türk Hava Yolları
|14,35
|13,94
|2,94
|Bera Holding
|1,82
|1,77
|2,82
|Emlak Konut GMYO
|1,48
|1,44
|2,78
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,45
|2,76
|Albaraka Türk
|1,53
|1,49
|2,68
|Coca Cola İçecek
|31,52
|30,72
|2,60
|Halkbank
|6,36
|6,20
|2,58
|Hürriyet Gzt.
|0,84
|0,82
|2,44
|Akbank
|6,30
|6,15
|2,44
|Vakıflar Bankası
|4,40
|4,30
|2,33
Kaynak: AA