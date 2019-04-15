Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gersan Elektrik 2,12 2,02 4,95
Vestel 13,25 12,74 4,00 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gersan Elektrik
|2,12
|2,02
|4,95
|Vestel
|13,25
|12,74
|4,00
|Özderici GMYO
|0,84
|0,81
|3,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,30
|0,29
|3,45
|İttifak Holding
|4,77
|4,64
|2,80
|Hektaş
|11,93
|11,67
|2,23
|ICBC Turkey Bank
|3,64
|3,57
|1,96
|Ülker Bisküvi
|19,00
|18,65
|1,88
|Alarko Holding
|2,50
|2,46
|1,63
|Mavi Giyim
|37,20
|36,70
|1,36
|Kerevitaş Gıda
|1,52
|1,50
|1,33
|T.S.K.B.
|0,76
|0,75
|1,33
|Enka İnşaat
|5,02
|4,96
|1,21
|Turkcell
|12,64
|12,49
|1,20
|İndeks Bilgisayar
|7,00
|6,92
|1,16
|GSD Holding
|0,92
|0,91
|1,10
|İş GMYO
|0,96
|0,95
|1,05
|Alarko GMYO
|42,40
|42,08
|0,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,45
|1,44
|0,69
|Albaraka Türk
|1,49
|1,48
|0,68
Kaynak: AA