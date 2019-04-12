Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,25 9,45 8,47
Park Elek.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,25
|9,45
|8,47
|Park Elek.Madencilik
|2,34
|2,25
|4,00
|Hektaş
|11,67
|11,24
|3,83
|İhlas Holding
|0,43
|0,42
|2,38
|Otokar
|105,90
|103,60
|2,22
|Tüpraş
|129,80
|127,30
|1,96
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,40
|11,20
|1,79
|Pegasus
|29,72
|29,22
|1,71
|Koza Madencilik
|5,75
|5,66
|1,59
|Galatasaray Sportif
|1,29
|1,27
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|9,45
|9,32
|1,39
|Metro Holding
|0,79
|0,78
|1,28
|Anadolu Efes
|19,65
|19,42
|1,18
|Ford Otosan
|51,50
|50,90
|1,18
|Soda Sanayii
|7,26
|7,18
|1,11
|Trabzonspor Sportif
|0,92
|0,91
|1,10
|Şok Marketler
|9,26
|9,16
|1,09
|Tekfen Holding
|24,26
|24,00
|1,08
|Turkcell
|12,49
|12,36
|1,05
|Trakya Cam
|3,31
|3,28
|0,91
Kaynak: AA