Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,81 8,64
İhlas Holding 0,41 0,38...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,81
|8,64
|İhlas Holding
|0,41
|0,38
|7,89
|Anadolu Cam
|3,12
|3,02
|3,31
|Galatasaray Sportif
|1,30
|1,26
|3,17
|Hürriyet Gzt.
|0,87
|0,85
|2,35
|Hektaş
|10,85
|10,62
|2,17
|İttifak Holding
|4,37
|4,28
|2,10
|Odaş Elektrik
|1,63
|1,60
|1,87
|Şişe Cam
|6,07
|5,96
|1,85
|Tofaş Oto. Fab.
|19,35
|19,05
|1,57
|İş Fin.Kir.
|7,75
|7,64
|1,44
|Çemaş Döküm
|0,74
|0,73
|1,37
|Pegasus
|28,94
|28,62
|1,12
|Verusa Holding
|22,04
|21,80
|1,10
|MLP Sağlık
|12,66
|12,55
|0,88
|Turkcell
|12,61
|12,52
|0,72
|Soda Sanayii
|7,21
|7,16
|0,70
|Coca Cola İçecek
|32,00
|31,80
|0,63
|Kartonsan
|329,80
|328,20
|0,49
|Sasa Polyester
|8,26
|8,22
|0,49
Kaynak: AA