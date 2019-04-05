Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tofaş Oto. Fab.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tofaş Oto. Fab.
|19,38
|18,64
|3,97
|TAV Havalimanları
|26,36
|25,42
|3,70
|Göltaş Çimento
|10,56
|10,24
|3,13
|Gözde Girişim
|3,48
|3,39
|2,65
|Garanti Bankası
|9,01
|8,78
|2,62
|Mavi Giyim
|39,48
|38,48
|2,60
|Türk Traktör
|32,28
|31,48
|2,54
|Eczacıbaşı İlaç
|2,84
|2,77
|2,53
|Akbank
|6,58
|6,42
|2,49
|Aksa
|10,02
|9,78
|2,45
|T. Halk Bankası
|6,34
|6,19
|2,42
|Koza Altın
|44,04
|43,00
|2,42
|Galatasaray Sportif
|1,30
|1,27
|2,36
|Trabzonspor Sportif
|0,93
|0,91
|2,20
|Fenerbahçe Futbol
|7,78
|7,62
|2,10
|Şişe Cam
|5,92
|5,80
|2,07
|Alarko Holding
|2,60
|2,55
|1,96
|İpek Doğal Enerji
|4,73
|4,64
|1,94
|MLP Sağlık
|13,22
|12,98
|1,85
|Gübre Fabrik.
|2,86
|2,81
|1,78
Kaynak: AA