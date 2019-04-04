Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,31
|0,28
|10,71
|Garanti Bankası
|8,78
|8,21
|6,94
|Türk Hava Yolları
|14,31
|13,40
|6,79
|Turkcell
|12,95
|12,15
|6,58
|Akbank
|6,42
|6,03
|6,47
|Sabancı Holding
|8,18
|7,69
|6,37
|Tofaş Oto. Fab.
|18,64
|17,55
|6,21
|Vakıflar Bankası
|4,56
|4,31
|5,80
|Enerjisa Enerji
|5,25
|4,97
|5,63
|Yataş
|5,29
|5,02
|5,38
|Koza Altın
|43,00
|40,88
|5,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|2,13
|5,16
|İş Bankası (C)
|5,93
|5,66
|4,77
|Halkbank
|6,19
|5,91
|4,74
|Koç Holding
|17,27
|16,52
|4,54
|Türk Telekom
|4,61
|4,43
|4,06
|Tekfen Holding
|23,12
|22,22
|4,05
|Ereğli Demir Çelik
|9,46
|9,10
|3,96
|T.S.K.B.
|0,79
|0,76
|3,95
|Bim Mağazalar
|82,30
|79,20
|3,91
Kaynak: AA