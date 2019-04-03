Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 22,22 21,14 5,11
İttifak Holding 4,29...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|22,22
|21,14
|5,11
|İttifak Holding
|4,29
|4,09
|4,89
|Migros Ticaret
|14,20
|13,74
|3,35
|Türk Hava Yolları
|13,40
|12,97
|3,32
|Çelebi
|69,20
|67,00
|3,28
|Tofaş Oto. Fab.
|17,55
|17,02
|3,11
|Pegasus
|29,38
|28,50
|3,09
|Garanti Bankası
|8,21
|7,98
|2,88
|Ereğli Demir Çelik
|9,10
|8,86
|2,71
|Metro Holding
|0,82
|0,80
|2,50
|Hürriyet Gzt.
|0,82
|0,80
|2,50
|Aksa
|9,64
|9,41
|2,44
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,25
|2,40
|Enerjisa Enerji
|4,97
|4,86
|2,26
|Ülker Bisküvi
|18,30
|17,90
|2,23
|Enka İnşaat
|4,79
|4,69
|2,13
|Ford Otosan
|48,94
|47,92
|2,13
|Polisan Holding
|3,27
|3,21
|1,87
|Bim Mağazalar
|79,20
|77,75
|1,86
|Sabancı Holding
|7,69
|7,55
|1,85
Kaynak: AA