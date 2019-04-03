Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 22,22 21,14 5,11 İttifak Holding 4,29 4,09 4,89 Migros Ticaret 14,20 13,74 3,35 Türk Hava Yolları 13,40 12,97 3,32 Çelebi 69,20 67,00 3,28 Tofaş Oto. Fab. 17,55 17,02 3,11 Pegasus 29,38 28,50 3,09 Garanti Bankası 8,21 7,98 2,88 Ereğli Demir Çelik 9,10 8,86 2,71 Metro Holding 0,82 0,80 2,50 Hürriyet Gzt. 0,82 0,80 2,50 Aksa 9,64 9,41 2,44 Zorlu Enerji 1,28 1,25 2,40 Enerjisa Enerji 4,97 4,86 2,26 Ülker Bisküvi 18,30 17,90 2,23 Enka İnşaat 4,79 4,69 2,13 Ford Otosan 48,94 47,92 2,13 Polisan Holding 3,27 3,21 1,87 Bim Mağazalar 79,20 77,75 1,86 Sabancı Holding 7,69 7,55 1,85

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)