Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 0,93 17,20
Vestel 12,89...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|0,93
|17,20
|Vestel
|12,89
|11,78
|9,42
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,80
|8,75
|İhlas Holding
|0,38
|0,35
|8,57
|Akbank
|6,32
|5,94
|6,40
|Ford Otosan
|48,78
|46,14
|5,72
|Galatasaray Sportif
|1,21
|1,15
|5,22
|Garanti Bankası
|8,34
|7,95
|4,91
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|2,04
|4,41
|Kardemir (D)
|2,40
|2,30
|4,35
|Aksa
|9,18
|8,80
|4,32
|Odaş Elektrik
|1,49
|1,43
|4,20
|T.S.K.B.
|0,76
|0,73
|4,11
|Aselsan
|21,28
|20,50
|3,80
|İttifak Holding
|3,83
|3,69
|3,79
|Sabancı Holding
|7,84
|7,57
|3,57
|Pegasus
|27,20
|26,32
|3,34
|İş GMYO
|0,94
|0,91
|3,30
|Mavi Giyim
|38,56
|37,36
|3,21
|Otokar
|104,90
|101,70
|3,15
Kaynak: AA