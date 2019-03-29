Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğtaş Kelebek Mobilya 1,09 0,93 17,20 Vestel 12,89 11,78 9,42 İhlas Gayrimenkul 0,87 0,80 8,75 İhlas Holding 0,38 0,35 8,57 Akbank 6,32 5,94 6,40 Ford Otosan 48,78 46,14 5,72 Galatasaray Sportif 1,21 1,15 5,22 Garanti Bankası 8,34 7,95 4,91 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 2,04 4,41 Kardemir (D) 2,40 2,30 4,35 Aksa 9,18 8,80 4,32 Odaş Elektrik 1,49 1,43 4,20 T.S.K.B. 0,76 0,73 4,11 Aselsan 21,28 20,50 3,80 İttifak Holding 3,83 3,69 3,79 Sabancı Holding 7,84 7,57 3,57 Pegasus 27,20 26,32 3,34 İş GMYO 0,94 0,91 3,30 Mavi Giyim 38,56 37,36 3,21 Otokar 104,90 101,70 3,15

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)