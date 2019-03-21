Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,91 3,70 5,68
Vestel 13,83 13,15 5,17 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|3,91
|3,70
|5,68
|Vestel
|13,83
|13,15
|5,17
|İhlas Holding
|0,42
|0,40
|5,00
|Koza Madencilik
|5,96
|5,75
|3,65
|Garanti Bankası
|9,74
|9,41
|3,51
|Turkcell
|13,34
|12,97
|2,85
|Net Holding
|1,91
|1,86
|2,69
|Akbank
|6,89
|6,71
|2,68
|İhlas Gayrimenkul
|0,88
|0,86
|2,33
|Çelebi
|72,25
|70,85
|1,98
|Kartonsan
|372,00
|364,80
|1,97
|İpek Doğal Enerji
|4,86
|4,77
|1,89
|Kardemir (D)
|2,70
|2,65
|1,89
|Deva Holding
|4,47
|4,39
|1,82
|Şekerbank
|1,24
|1,22
|1,64
|Albaraka Türk
|1,89
|1,86
|1,61
|Gentaş
|2,01
|1,98
|1,52
|Çemtaş
|6,03
|5,95
|1,34
|Karsan Otomotiv
|1,62
|1,60
|1,25
|Koza Altın
|43,96
|43,42
|1,24
Kaynak: AA