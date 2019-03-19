Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,30 12,22 8,84
Tekfen Holding 26,90 24,88 8,12 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,30
|12,22
|8,84
|Tekfen Holding
|26,90
|24,88
|8,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,22
|10,70
|4,86
|Tüpraş
|155,40
|148,80
|4,44
|Netaş Telekom.
|8,13
|7,84
|3,70
|Göltaş Çimento
|12,13
|11,74
|3,32
|İhlas Holding
|0,41
|0,40
|2,50
|Gözde Girişim
|3,75
|3,66
|2,46
|Doğan Holding
|1,28
|1,25
|2,40
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,69
|2,37
|Şok Marketler
|9,31
|9,10
|2,31
|Şişe Cam
|6,58
|6,44
|2,17
|Ege Endüstri
|484,30
|474,00
|2,17
|Yataş
|5,65
|5,53
|2,17
|Aksa
|9,60
|9,40
|2,13
|Türk Telekom
|5,46
|5,36
|1,87
|GSD Holding
|1,11
|1,09
|1,83
|Türk Hava Yolları
|14,20
|13,97
|1,65
|İndeks Bilgisayar
|8,37
|8,24
|1,58
|Trakya Cam
|3,93
|3,87
|1,55
Kaynak: AA