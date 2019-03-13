Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|7,94
|7,22
|9,97
|İhlas Holding
|0,40
|0,37
|8,11
|Deva Holding
|4,36
|4,05
|7,65
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,36
|7,81
|7,04
|Eczacıbaşı İlaç
|3,11
|2,98
|4,36
|Garanti Bankası
|9,16
|8,82
|3,85
|Vestel
|11,74
|11,31
|3,80
|Çelebi
|65,80
|63,50
|3,62
|Aksa
|9,20
|8,89
|3,49
|Gentaş
|2,02
|1,96
|3,06
|Anadolu Cam
|3,15
|3,06
|2,94
|Şok Marketler
|9,23
|8,98
|2,78
|Vakıflar Bankası
|5,31
|5,17
|2,71
|Kerevitaş Gıda
|1,73
|1,69
|2,37
|Akbank
|6,61
|6,46
|2,32
|İhlas Gayrimenkul
|0,90
|0,88
|2,27
|İndeks Bilgisayar
|7,97
|7,80
|2,18
|Bera Holding
|1,93
|1,89
|2,12
|Tüpraş
|151,30
|148,20
|2,09
|Hektaş
|11,55
|11,33
|1,94
Kaynak: AA