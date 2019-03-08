Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 11,33 9,95 13,87 Metro Holding 0,88 0,84 4,76 Ege Endüstri 462,30 444,40 4,03 Net Holding 2,00 1,93 3,63 Türk Telekom 5,21 5,04 3,37 Aksa Enerji 2,88 2,81 2,49 Bim Mağazalar 89,00 86,95 2,36 Arçelik 20,48 20,10 1,89 Tekfen Holding 26,16 25,76 1,55 Turkcell 14,13 13,93 1,44 Galatasaray Sportif 1,43 1,41 1,42 Zorlu Enerji 1,45 1,43 1,40 Çemaş Döküm 0,78 0,77 1,30 Vakıflar Bankası 5,18 5,12 1,17 Tat Gıda 4,34 4,29 1,17 Alarko Holding 2,88 2,85 1,05 Enerjisa Enerji 5,82 5,76 1,04 Petkim 4,90 4,85 1,03 Verusa Holding 19,34 19,18 0,83 Kartonsan 366,10 363,40 0,74

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)