Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,22 4,82 8,30
MLP Sağlık 14,67 13,90 5,54...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|4,82
|8,30
|MLP Sağlık
|14,67
|13,90
|5,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,28
|10,76
|4,83
|İhlas Holding
|0,44
|0,42
|4,76
|Koza Madencilik
|6,15
|5,91
|4,06
|Vestel
|10,40
|10,01
|3,90
|Karsan Otomotiv
|1,63
|1,58
|3,16
|İttifak Holding
|3,71
|3,61
|2,77
|Enerjisa Enerji
|5,81
|5,66
|2,65
|Coca Cola İçecek
|34,42
|33,60
|2,44
|Parsan
|10,62
|10,37
|2,41
|Koza Altın
|49,94
|48,98
|1,96
|Bim Mağazalar
|87,10
|85,70
|1,63
|Soda Sanayii
|7,73
|7,62
|1,44
|Global Yat. Holding
|3,70
|3,65
|1,37
|Kartonsan
|371,00
|366,20
|1,31
|Anadolu Cam
|3,25
|3,21
|1,25
|T.S.K.B.
|0,85
|0,84
|1,19
|Net Holding
|1,86
|1,84
|1,09
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|0,92
|1,09
Kaynak: AA