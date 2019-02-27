Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,50 8,99 16,80
İhlas Holding 0,44 0,40 10,00 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,50
|8,99
|16,80
|İhlas Holding
|0,44
|0,40
|10,00
|MLP Sağlık
|13,34
|12,62
|5,71
|Alarko Holding
|2,88
|2,76
|4,35
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,75
|2,86
|Halkbank
|7,69
|7,49
|2,67
|Emlak Konut GMYO
|1,56
|1,53
|1,96
|İş GMYO
|1,09
|1,07
|1,87
|İskenderun Demir Çelik
|7,52
|7,39
|1,76
|Göltaş Çimento
|12,50
|12,30
|1,63
|Odaş Elektrik
|1,89
|1,86
|1,61
|Otokar
|120,90
|119,00
|1,60
|Bim Mağazalar
|88,10
|86,95
|1,32
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,52
|1,32
|Çemtaş
|6,23
|6,15
|1,30
|Alarko GMYO
|48,36
|47,80
|1,17
|Aksa Enerji
|3,08
|3,05
|0,98
|GSD Holding
|1,03
|1,02
|0,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,25
|1,24
|0,81
|Karsan Otomotiv
|1,57
|1,56
|0,64
Kaynak: AA