Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 7,58 6,76 12,13 Kardemir (D) 2,56 2,42 5,79 Ereğli Demir Çelik 9,25 8,84 4,64 Tekfen Holding 24,74 23,74 4,21 Aksa Enerji 2,97 2,85 4,21 Şişe Cam 6,78 6,52 3,99 Zorlu Enerji 1,46 1,41 3,55 Türk Hava Yolları 14,12 13,64 3,52 Net Holding 1,82 1,76 3,41 Pegasus 29,76 28,82 3,26 İskenderun Demir Çelik 7,05 6,83 3,22 Arçelik 20,36 19,73 3,19 Koç Holding 18,17 17,62 3,12 GSD Holding 1,02 0,99 3,03 Koza Madencilik 5,78 5,61 3,03 Tat Gıda 4,14 4,02 2,99 Sasa Polyester 8,50 8,26 2,91 Alarko GMYO 47,24 45,94 2,83 Netaş Telekom. 7,81 7,60 2,76 Galatasaray Sportif 1,54 1,50 2,67

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)