Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,82
|1,62
|12,35
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,34
|5,22
|Koza Altın
|51,85
|50,15
|3,39
|İhlas Holding
|0,32
|0,31
|3,23
|Anadolu Cam
|3,24
|3,14
|3,18
|Eczacıbaşı İlaç
|2,98
|2,89
|3,11
|Soda Sanayii
|7,01
|6,84
|2,49
|İş Bankası (C)
|5,42
|5,29
|2,46
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,99
|2,92
|2,40
|Trakya Cam
|3,46
|3,38
|2,37
|Global Yat. Holding
|3,81
|3,73
|2,14
|Galatasaray Sportif
|1,44
|1,41
|2,13
|İndeks Bilgisayar
|6,60
|6,48
|1,85
|Parsan
|11,15
|10,95
|1,83
|Türk Telekom
|5,10
|5,01
|1,80
|TAV Havalimanları
|28,44
|28,00
|1,57
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,36
|1,47
|Çemtaş
|5,88
|5,80
|1,38
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,77
|1,30
|Vakıflar Bankası
|4,77
|4,71
|1,27
Kaynak: AA