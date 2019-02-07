Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,73 1,53 13,07 Anel Elektrik 2,05 1,85 10,81 Parsan 10,95 10,15 7,88 Gersan Elektrik 3,62 3,45 4,93 Ereğli Demir Çelik< 8,59 8,20 4,76 Hürriyet Gzt. 1,00 0,96 4,17 Alarko GMYO 49,00 47,52 3,11 İskenderun Demir Çelik 6,72 6,52 3,07 Anadolu Cam 3,14 3,05 2,95 Türk Telekom 5,01 4,88 2,66 Tekfen Holding 25,50 24,90 2,41 Çemtaş 5,80 5,67 2,29 MLP Sağlık 12,94 12,69 1,97 İş GMYO 1,07 1,05 1,90 Trakya Cam 3,38 3,32 1,81 Net Holding 1,80 1,77 1,69 Ege Endüstri 405,40 399,00 1,60 Anadolu Efes 22,50 22,16 1,53 Zorlu Enerji 1,34 1,32 1,52 Metro Holding 0,79 0,78 1,28

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)