Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,53 1,30 17,69 Şekerbank 1,32 1,23 7,32 Park Elek.Madencilik 2,66 2,52 5,56 Aksa 9,34 8,92 4,71 Coca Cola İçecek 34,50 33,00 4,55 Anadolu Efes 22,16 21,34 3,84 Ülker Bisküvi 19,90 19,25 3,38 Soda Sanayii 6,79 6,57 3,35 Good-Year 3,73 3,62 3,04 Galatasaray Sportif 1,43 1,39 2,88 Türk Hava Yolları 14,85 14,51 2,34 Mavi Giyim 40,36 39,46 2,28 Tüpraş 140,00 137,10 2,12 Anadolu Cam 3,05 2,99 2,01 Tekfen Holding 24,90 24,42 1,97 Kordsa Teknik Tekstil 9,10 8,93 1,90 Koza Madencilik 6,07 5,96 1,85 Doğan Holding 1,15 1,13 1,77 Alarko Holding 2,51 2,47 1,62 Trakya Cam 3,32 3,27 1,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)