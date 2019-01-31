Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Enerjisa Enerji 5,60 5,24 6,87
Zorlu Enerji 1,46 1,38 5,80 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enerjisa Enerji
|5,60
|5,24
|6,87
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,38
|5,80
|Tofaş Oto. Fab.
|21,06
|19,94
|5,62
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|1,53
|3,27
|Kardemir (D)
|2,62
|2,54
|3,15
|Trakya Cam
|3,63
|3,52
|3,12
|Verusa Holding
|16,85
|16,39
|2,81
|Şok Marketler
|10,94
|10,67
|2,53
|Gözde Girişim
|3,26
|3,18
|2,52
|Global Yat. Holding
|3,46
|3,38
|2,37
|Fenerbahçe Futbol
|7,81
|7,63
|2,36
|Türk Telekom
|5,04
|4,93
|2,23
|Mavi Giyim
|41,24
|40,36
|2,18
|Netaş Telekom.
|7,95
|7,80
|1,92
|TAV Havalimanları
|27,88
|27,36
|1,90
|Aksa
|8,67
|8,51
|1,88
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,18
|1,16
|1,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|8,85
|8,71
|1,61
|Migros Ticaret
|17,00
|16,75
|1,49
|Tekfen Holding
|24,66
|24,30
|1,48
Kaynak: AA