Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enerjisa Enerji 5,60 5,24 6,87 Zorlu Enerji 1,46 1,38 5,80 Tofaş Oto. Fab. 21,06 19,94 5,62 Emlak Konut GMYO 1,58 1,53 3,27 Kardemir (D) 2,62 2,54 3,15 Trakya Cam 3,63 3,52 3,12 Verusa Holding 16,85 16,39 2,81 Şok Marketler 10,94 10,67 2,53 Gözde Girişim 3,26 3,18 2,52 Global Yat. Holding 3,46 3,38 2,37 Fenerbahçe Futbol 7,81 7,63 2,36 Türk Telekom 5,04 4,93 2,23 Mavi Giyim 41,24 40,36 2,18 Netaş Telekom. 7,95 7,80 1,92 TAV Havalimanları 27,88 27,36 1,90 Aksa 8,67 8,51 1,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,18 1,16 1,72 Kordsa Teknik Tekstil 8,85 8,71 1,61 Migros Ticaret 17,00 16,75 1,49 Tekfen Holding 24,66 24,30 1,48

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)