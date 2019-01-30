Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Göltaş Çimento 12,60 11,73 7,42 Galatasaray Sportif 1,54 1,44 6,94 Şişe Cam 6,70 6,29 6,52 Gentaş 1,98 1,87 5,88 Gübre Fabrik. 3,31 3,16 4,75 Alarko Holding 2,63 2,52 4,37 Türk Traktör 38,68 37,12 4,20 Türk Hava Yolları 15,81 15,20 4,01 Türk Telekom 4,93 4,76 3,57 Park Elek.Madencilik 2,65 2,56 3,52 Aselsan 26,36 25,54 3,21 Ülker Bisküvi 18,48 17,92 3,12 Mavi Giyim 40,36 39,14 3,12 Akbank 7,08 6,87 3,06 Zorlu Enerji 1,38 1,34 2,99 Vestel 6,75 6,56 2,90 Tümosan Motor ve Traktör 5,06 4,92 2,85 Karsan Otomotiv 1,58 1,54 2,60 Alarko GMYO 48,70 47,52 2,48 Şekerbank 1,24 1,21 2,48

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)