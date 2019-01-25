Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 12,41 11,82 4,99
Koza Madencilik 7,59 7,24 4,83 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|12,41
|11,82
|4,99
|Koza Madencilik
|7,59
|7,24
|4,83
|Parsan
|10,72
|10,23
|4,79
|Mavi Giyim
|38,88
|37,34
|4,12
|Tofaş Oto. Fab.
|20,00
|19,25
|3,90
|Hektaş
|10,32
|9,94
|3,82
|Anel Elektrik
|1,87
|1,81
|3,31
|Ülker Bisküvi
|18,26
|17,68
|3,28
|Gersan Elektrik
|3,61
|3,50
|3,14
|Koza Altın
|57,50
|55,80
|3,05
|Şişe Cam
|5,89
|5,73
|2,79
|Ford Otosan
|59,20
|57,70
|2,60
|Aksa
|8,35
|8,15
|2,45
|Yataş
|5,07
|4,95
|2,42
|Trakya Cam
|3,41
|3,33
|2,40
|ICBC Turkey Bank
|6,21
|6,07
|2,31
|Netaş Telekom.
|7,39
|7,23
|2,21
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,96
|2,08
|Soda Sanayii
|7,36
|7,21
|2,08
|Alarko Holding
|2,46
|2,41
|2,07
Kaynak: AA