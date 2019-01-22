Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yapı ve Kredi Bank.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|1,77
|6,78
|Galatasaray Sportif
|1,36
|1,28
|6,25
|Gersan Elektrik
|3,50
|3,30
|6,06
|Pegasus
|25,90
|24,60
|5,28
|Vakıflar Bankası
|4,46
|4,24
|5,19
|Parsan
|8,54
|8,14
|4,91
|MLP Sağlık
|11,05
|10,55
|4,74
|Tekfen Holding
|23,90
|22,86
|4,55
|İş Bankası (C)
|5,33
|5,10
|4,51
|İttifak Holding
|3,18
|3,05
|4,26
|Yataş
|4,74
|4,56
|3,95
|T.S.K.B.
|0,81
|0,78
|3,85
|Koza Altın
|56,40
|54,45
|3,58
|Ereğli Demir Çelik
|8,45
|8,18
|3,30
|Migros Ticaret
|15,42
|14,93
|3,28
|Petkim
|5,62
|5,45
|3,12
|Sasa Polyester
|8,66
|8,41
|2,97
|Türk Telekom
|4,22
|4,10
|2,93
|Göltaş Çimento
|11,69
|11,36
|2,90
|Akbank
|6,61
|6,43
|2,80
Kaynak: AA