Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,77 6,78 Galatasaray Sportif 1,36 1,28 6,25 Gersan Elektrik 3,50 3,30 6,06 Pegasus 25,90 24,60 5,28 Vakıflar Bankası 4,46 4,24 5,19 Parsan 8,54 8,14 4,91 MLP Sağlık 11,05 10,55 4,74 Tekfen Holding 23,90 22,86 4,55 İş Bankası (C) 5,33 5,10 4,51 İttifak Holding 3,18 3,05 4,26 Yataş 4,74 4,56 3,95 T.S.K.B. 0,81 0,78 3,85 Koza Altın 56,40 54,45 3,58 Ereğli Demir Çelik 8,45 8,18 3,30 Migros Ticaret 15,42 14,93 3,28 Petkim 5,62 5,45 3,12 Sasa Polyester 8,66 8,41 2,97 Türk Telekom 4,22 4,10 2,93 Göltaş Çimento 11,69 11,36 2,90 Akbank 6,61 6,43 2,80

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)