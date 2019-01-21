Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 2,59 2,24 15,62 Odaş Elektrik 1,97 1,81 8,84 Ereğli Demir Çelik 8,18 7,89 3,68 Mavi Giyim 32,00 30,94 3,43 ICBC Turkey Bank 5,60 5,42 3,32 Net Holding 1,85 1,80 2,78 Petkim 5,45 5,32 2,44 Hektaş 9,83 9,63 2,08 Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,06 3,00 2,00 Anadolu Efes 21,06 20,66 1,94 MLP Sağlık 10,55 10,35 1,93 Şekerbank 1,17 1,15 1,74 Good-Year 3,55 3,49 1,72 TAV Havalimanları 25,26 24,84 1,69 Şok Marketler 10,44 10,27 1,66 Sasa Polyester 8,41 8,28 1,57 Eczacıbaşı Yatırım 7,80 7,68 1,56 Eczacıbaşı İlaç 2,87 2,83 1,41 Polisan Holding 7,40 7,30 1,37 Kordsa Teknik Tekstil 9,07 8,95 1,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)