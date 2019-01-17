Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 2,14 1,79 19,55
Gözde Girişim 2,87 2,68 7,09 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|2,14
|1,79
|19,55
|Gözde Girişim
|2,87
|2,68
|7,09
|MLP Sağlık
|10,30
|9,70
|6,19
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,75
|1,65
|6,06
|İş Bankası (C)
|5,04
|4,81
|4,78
|Hürriyet Gzt.
|0,98
|0,94
|4,26
|Garanti Bankası
|9,25
|8,91
|3,82
|Fenerbahçe Futbol
|7,30
|7,05
|3,55
|Ülker Bisküvi
|15,84
|15,30
|3,53
|Anel Elektrik
|1,80
|1,74
|3,45
|Göltaş Çimento
|11,33
|10,98
|3,19
|Vakıflar Bankası
|4,23
|4,10
|3,17
|İndeks Bilgisayar
|6,51
|6,32
|3,01
|Doğan Holding
|1,03
|1,00
|3,00
|Yataş
|4,63
|4,50
|2,89
|Tüpraş
|126,00
|122,60
|2,77
|Global Yat. Holding
|3,40
|3,31
|2,72
|T. Halk Bankası
|7,60
|7,40
|2,70
|Bim Mağazalar
|91,80
|89,40
|2,68
|T.S.K.B.
|0,77
|0,75
|2,67
Kaynak: AA