Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,12 2,72 14,71 Akbank 6,55 6,03 8,62 İş Bankası (C) 4,81 4,45 8,09 Sabancı Holding 8,29 7,75 6,97 Garanti Bankası 8,91 8,34 6,83 İhlas Holding 0,32 0,30 6,67 Vakıflar Bankası 4,10 3,85 6,49 Türk Telekom 3,96 3,74 5,88 Yapı ve Kredi Bank. 1,65 1,57 5,10 Gözde Girişim 2,68 2,57 4,28 İndeks Bilgisayar 6,32 6,07 4,12 T. Halk Bankası 7,40 7,16 3,35 Migros Ticaret 14,52 14,08 3,12 Otokar 101,50 98,50 3,05 Arçelik 17,60 17,08 3,04 Alarko Holding 2,18 2,12 2,83 T.S.K.B. 0,75 0,73 2,74 Şekerbank 1,13 1,10 2,73 Karsan Otomotiv 1,52 1,48 2,70 Koç Holding 15,39 15,01 2,53

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)