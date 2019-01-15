Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,96 1,76 11,36 İpek Doğal Enerji 6,09 5,75 5,91 Sabancı Holding 7,75 7,32 5,87 Arçelik 17,08 16,15 5,76 Çemaş Döküm 0,80 0,76 5,26 Tat Gıda 4,17 4,01 3,99 TAV Havalimanları 25,68 24,74 3,80 Şekerbank 1,10 1,06 3,77 Turkcell 13,37 12,90 3,64 Halkbank 7,16 6,93 3,32 Hektaş 9,38 9,08 3,30 Koza Madencilik 7,82 7,58 3,17 Doğan Holding 0,99 0,96 3,13 Netaş Telekom. 6,83 6,63 3,02 İş Bankası (C) 4,45 4,32 3,01 Karsan Otomotiv 1,48 1,44 2,78 İndeks Bilgisayar 6,07 5,91 2,71 Anadolu Cam 2,65 2,59 2,32 Koza Altın 57,10 55,85 2,24 Hürriyet Gzt. 0,94 0,92 2,17

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)