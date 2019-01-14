Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,76 1,47 19,73 Ege Endüstri 365,20 348,10 4,91 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 2,71 3,32 Garanti Bankası 8,17 7,91 3,29 Karsan Otomotiv 1,44 1,40 2,86 TAV Havalimanları 24,74 24,06 2,83 Pegasus 22,88 22,26 2,79 ICBC Turkey Bank 5,06 4,93 2,64 İndeks Bilgisayar 5,91 5,77 2,43 Deva Holding 3,44 3,37 2,08 Trakya Cam 3,13 3,07 1,95 Tekfen Holding 21,12 20,76 1,73 Koza Altın 55,85 54,90 1,73 Petkim 5,11 5,03 1,59 Akbank 5,98 5,89 1,53 Verusa Holding 16,70 16,45 1,52 Şişe Cam 5,54 5,46 1,47 İş Bankası (C) 4,32 4,26 1,41 Emlak Konut GMYO 1,46 1,44 1,39 Ereğli Demir Çelik 7,50 7,40 1,35

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)