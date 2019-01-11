Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,31 1,22 7,38
Verusa Holding...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,31
|1,22
|7,38
|Verusa Holding
|16,45
|15,64
|5,18
|Karsan Otomotiv
|1,40
|1,34
|4,48
|Aksa Enerji
|2,82
|2,70
|4,44
|Şişe Cam
|5,46
|5,24
|4,20
|Otokar
|97,75
|94,50
|3,44
|Alarko Holding
|2,08
|2,02
|2,97
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,49
|7,31
|2,46
|Akbank
|5,89
|5,75
|2,43
|Anel Elektrik
|1,72
|1,68
|2,38
|Tofaş Oto. Fab.
|17,60
|17,20
|2,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,59
|4,49
|2,23
|Park Elek.Madencilik
|2,41
|2,36
|2,12
|Doğan Holding
|0,97
|0,95
|2,11
|Arçelik
|16,11
|15,78
|2,09
|Koç Holding
|14,98
|14,72
|1,77
|Polisan Holding
|6,87
|6,76
|1,63
|Soda Sanayii
|7,59
|7,47
|1,61
|Good-Year
|3,33
|3,28
|1,52
|Deva Holding
|3,37
|3,32
|1,51
Kaynak: AA