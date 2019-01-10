Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 56,15 52,35 7,26 Odaş Elektrik 1,47 1,39 5,76 Global Yat. Holding 3,17 3,01 5,32 İttifak Holding 3,09 2,97 4,04 Hürriyet Gzt. 0,93 0,90 3,33 Türk Traktör 33,74 32,70 3,18 Aselsan 23,58 22,92 2,88 Şekerbank 1,09 1,06 2,83 Polisan Holding 6,76 6,60 2,42 Gentaş 1,79 1,75 2,29 Tümosan Motor ve Traktör 4,49 4,40 2,05 İhlas Gayrimenkul 1,00 0,98 2,04 Alarko Holding 2,02 1,98 2,02 Trakya Cam 3,04 2,98 2,01 Tofaş Oto. Fab. 17,20 16,89 1,84 Pegasus 22,10 21,72 1,75 Anadolu Efes 19,45 19,13 1,67 Hektaş 9,04 8,90 1,57 Verusa Holding 15,64 15,40 1,56 Coca Cola İçecek 31,88 31,42 1,46

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)