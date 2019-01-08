Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 67,45 62,05 8,70 Anel Elektrik 1,71 1,58 8,23 Göltaş Çimento 11,44 10,70 6,92 Aksa Enerji 2,75 2,60 5,77 TAV Havalimanları 23,90 22,66 5,47 Yataş 4,58 4,39 4,33 İndeks Bilgisayar 5,94 5,70 4,21 İhlas Gayrimenkul 1,01 0,98 3,06 Tüpraş 117,90 114,50 2,97 Koç Holding 14,15 13,77 2,76 İpek Doğal Enerji 5,67 5,52 2,72 İskenderun Demir Çelik 5,75 5,60 2,68 Tekfen Holding 20,88 20,34 2,65 Karsan Otomotiv 1,33 1,30 2,31 Turkcell 12,72 12,44 2,25 Sabancı Holding 7,43 7,27 2,20 Vestel 5,50 5,39 2,04 Petkim 5,00 4,90 2,04 Gözde Girişim 2,56 2,51 1,99 Arçelik 15,09 14,80 1,96

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)