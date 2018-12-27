Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|2,79
|9,68
|TAV Havalimanları
|23,78
|22,28
|6,73
|Gersan Elektrik
|3,04
|2,91
|4,47
|Hürriyet Gzt.
|0,95
|0,92
|3,26
|Bim Mağazalar
|87,40
|84,75
|3,13
|Şişe Cam
|5,39
|5,24
|2,86
|Koza Altın
|51,40
|50,10
|2,59
|Koza Madencilik
|7,54
|7,37
|2,31
|Tekfen Holding
|21,68
|21,20
|2,26
|Global Yat. Holding
|3,04
|2,98
|2,01
|İpek Doğal Enerji
|5,28
|5,20
|1,54
|Mavi Giyim
|32,38
|31,98
|1,25
|Polisan Holding
|6,17
|6,10
|1,15
|Soda Sanayii
|7,18
|7,10
|1,13
|Coca Cola İçecek
|30,72
|30,40
|1,05
|İş GMYO
|1,06
|1,05
|0,95
|Şok Marketler
|10,98
|10,90
|0,73
|Garanti Bankası
|8,07
|8,02
|0,62
|Türk Hava Yolları
|16,25
|16,16
|0,56
|Tüpraş
|116,30
|115,70
|0,52
Kaynak: AA